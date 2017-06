Offre et cession de drogue : Un boucher de la Sogas alpagué puis jugé

Amadou Keïta a comparu devant le juge statuant en matière de flagrant délit de Dakar. Suite à un appel anonyme faisant état d'un trafic intense de drogue au niveau de la Sogas, les éléments du commissariat de Police se sont transportés sur les lieux pour vérifier de l'information.

Vers 8 heures du matin les policiers se sont directement dirigés à son étal. Une fouille a permis de découvrir un sachet contenant 97 cornets de chanvre indien. Interrogé il a contesté en être le propriétaire, mais affirme que la drogue a été laissé par un certain Daouda Diao.

Devant le juge il a fait un revirement total, déclarant qu'il a n'a vu aucune drogue et que les policiers lui ont juste demandé s'il connaissait Daouda Diao.

Le procureur a requis une peine de 2 ans ferme, soulignant qu'il ne peut être contesté que la drogue ait été saisie et les 97 cornets destinés à la vente

Une peine jugée sévère par l'avocat de la défense qui a demandé la relaxe pure et simple...