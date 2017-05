Offre et cession de chanvre indien : 2 ans requis par le procureur pour le charretier Ousseynou Ciss

Ousseynou Ciss, charretier de profession né en 1986 et marié, a été attrait à la barre du tribunal de grande instance statuant en matière de flagrance pour répondre aux délits d’offre et cession de drogue. Il encourt la peine de 2 ans ferme

En effet, le sieur Ciss a été alpagué par les éléments du commissariat central de Dakar. Les débats d’audience ont révélé qu’il a été interpellé en possession de 100 grammes de chanvre.

Interrogé à l’enquête préliminaire, il avait déclaré que la drogue a été trouvée aux alentours des lieux, mais pas par devers lui. A la barre il a réitéré les mêmes déclarations précisant avoir par devers lui au moment des faits son téléphone portable et la somme de 500.000 Fcfa et non pas 2500 F cfa comme mentionné sur le procès-verbal.

Le ministère public a requis la peine de 2 ans,une amende de 50.000fca et la destruction de la drogue saisie soulignant que la matérialité des faits ne peut être contestée.

L’avocat de la défense a plaidé pour la relaxe pure et simple.

Le tribunal l’a finalement relaxé après avoir délibéré.