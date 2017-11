Officiel : l’Italie limoge Giampiero Ventura !

L’Italie a la gueule de bois. Lundi soir, la Squadra Azzurra est tombée de très haut. Après s’être inclinée en Suède (1-0), la sélection italienne espérait inverser la vapeur lundi soir dans un stade San Siro tout acquis à sa cause. Mais les Italiens n’ont pas réussi à marquer et ont dû se contenter d’un match nul (0-0). Un nul synonyme d’élimination de la course au Mondial 2018 pour la 15ème nation au classement FIFA. Sous le choc, le pays qui ne participera pas à la phase finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis soixante ans a déjà désigné le coupable de cet échec : Giampiero Ventura.

À la tête de l’équipe nationale depuis 2016, l’ancien coach du Torino a été pointé du doigt pour les résultats et sa gestion désastreuse lors du match crucial face à la Suède lundi (il n’a pas fait entrer Insigne notamment). Après la rencontre et malgré ce fiasco retentissant, Ventura avait confié : « Non, je n’ai pas démissionné. C’est un résultat désastreux, mais nous verrons. La responsabilité ? Dans le football, c’est l’entraîneur, quand le résultat n’est pas celui escompté, et la chance ou la malchance ne comptent pas. C’est un résultat très dur du point de vue des conséquences ». Deux jours après ce coup de massue, le technicien transalpin avait rendez-vous avec ses dirigeants pour faire un point sur la situation et évoquer l’avenir.

L’Italie va donc devoir trouver un nouvel homme fort capable de reconstruire une équipe sonnée et en fin de cycle. Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli et Daniele De Rossi ont d’ores et déjà annoncé leur retraite internationale. Cadre de l’équipe, Giorgio Chiellini serait aussi en pleine réflexion. Un vaste chantier attend donc le prochain sélectionneur de la Squadra Azzura. Les noms de Carlo Ancelotti, qui serait le favori, Roberto Mancini, Antonio Conte, Fabio Cannavaro ou encore de Gennaro Gattuso ont circulé ces derniers jours. Le nom de l’heureux élu devrait être connu assez rapidement.

Le communiqué de la Fédération italienne de football :

Ventura n’est plus le sélectionneur national

Lors de la réunion convoquée par le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Carlo Tavecchio, à laquelle ont pris part les présidents délégués de la fédération Gravina, Nicchi, Sibilia, Tommasi et Ulivieri, des discussions ont été engagées suite à l’échec de l’équipe nationale à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Comme premier point à l’ordre du jour, Carlo Tavecchio a évoqué le choix du directeur technique azzurro. À ce jour, Gian Piero Ventura n’est plus le sélectionneur national de l’Italie.

Le président de la Fédération a également informé les différents représentants qui la composent de son choix de ne pas renoncer à son mandat, rappelant que le Conseil de la Fédération convoquera une série de propositions sur lesquelles les conseillers seront appelés à s’exprimer.