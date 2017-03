Officiel: Mondial 2026: La Coupe du Monde comptera 48 équipes, 9 places directes pour l’Afrique

Sa proposition sera dorénavant soumise à l’approbation du Conseil de la FIFA, dont la prochaine séance est prévue le 9 mai 2017 à Manama (Bahreïn), deux jours avant le 67ème Congrès de la FIFA.



Après le 10 janvier, date à laquelle le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité de l’élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, la FIFA, les confédérations et les associations membres ont amorcé un processus de consultation dont le résultat est la proposition formulée par le Bureau du Conseil. Conformément à cette proposition, la répartition des places directes serait la suivante :



Répartition des places*



AFC : 8 places directes

CAF : 9 places directes

CONCACAF : 6 places directes

CONMEBOL : 6 places directes

OFC : 1 place directe

UEFA : 16 places directes

* Le pays hôte serait automatiquement qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA™ et sa place serait déduite du quota alloué à sa confédération. En cas de coorganisation, le nombre de pays hôtes automatiquement qualifiés serait décidé par le Conseil de la FIFA.



Tournoi de barrages pour les deux places restantes



La répartition ci-dessus permet de déterminer 46 des 48 équipes. La proposition du Bureau du Conseil de la FIFA inclut un tournoi de barrages à six équipes afin d’attribuer les deux places restantes :



Une équipe par confédération à l’exception de l’UEFA, ainsi qu’une équipe supplémentaire issue de la confédération du pays hôte ;

Deux équipes nommées têtes de série sur la base du Classement mondial FIFA/Coca-Cola ; Les deux têtes de série affrontent les vainqueurs de deux premiers matches à élimination directe impliquant les quatre autres équipes pour une place à la Coupe du Monde de la FIFA™ ;

Le tournoi de barrage est organisé dans le(s) pays hôte(s) de la Coupe du Monde de la FIFA™ et fait office de test grandeur nature ;





La fenêtre existante de barrages de novembre 2025 est une date envisageable pour le tournoi de barrages en vue de l’édition 2026.



FIFA