Officiel : Didier Deschamps prolonge avec les Bleus

Après les rencontres du mois d’octobre contre la Bulgarie (1-0) et la Biélorussie (2-1), la France a été officiellement qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera entre juin et juillet 2018 en Russie. Dès lors, il était question d’une prolongation de l’entraîneur Didier Deschamps, qui est en poste depuis maintenant 2012 et l’échec de la France de Laurent Blanc à l’euro contre l’Espagne (0-2). Depuis, Deschamps a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2014 et la finale de l’Euro 2016.

Présent en conférence de presse ce mardi au siège de la Fédération française de football, Noël Le Graët, le patron de la FFF, vient d’annoncer la prolongation de contrat de Didier Deschamps. Initialement entraîneur des Bleus jusqu’à la fin de la Coupe du Monde 2018, l’ancien entraîneur de l’OM sera présent jusqu’à la fin de l’Euro 2020. « Pour moi Didier Deschamps est le meilleur. Il n’y a même pas photo. Nous prolongeons jusqu’en 2020 », a commencé par avancer l’ancien président de l’En Avant Guingamp devant les médias.

« Aucun n’est capable de réaliser ce qu’il a fait »



Avant de poursuivre sur ce qu’a accompli Deschamps à la tête des Bleus, mais aussi sur l’avenir qui se profile avec une équipe jeune et talentueuse à l’image de Thomas Lemar ou de Kylian Mbappé. « On a des jeunes qui progressent. Je respecte les engagements. Il a réussi tous les objectifs fixés. Aucun n’est capable de réaliser ce qu’il a fait. La décision est totalement responsable », a ensuite poursuivi le grand boss de la Fédération.

Raillé pour son style de jeu, peu engageant, Didier Deschamps s’est quand même vu fixer quelques objectifs par son supérieur hiérarchique : « pour nous l’objectif c’est le dernier carré. Quelle que soit la performance de l’équipe de France, il sera en place jusqu’en 2020 ». On dit souvent que la stabilité est primordiale dans le football, en 2020, cela fera huit années que Didier Deschamps sera à la tête de la sélection nationale et seul le temps dira si Noël Le Graët a eu raison d’opter pour cette solution. Prochaine échéance pour Deschamps dans deux jours pour l’annonce de sa liste pour les rencontres de novembre contre le Pays de Galles au Stade de France le 10 et l’Allemagne à Cologne, le 14