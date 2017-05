Officiel : Belgique: Sadio Demba nommé entraîneur de l’AFC Tubize

Selon le site Africatopsports, le coach sénégalais a remplacé le français Régis Brouard qui a été limogé il y’a deux semaines.



« C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de Sadio Demba au poste d’entraîneur. Titulaire de la Licence Pro UEFA, la plus haute certification délivrée par l’UEFA, l’ancien international sénégalais a engrangé énormément d’expérience en tant qu’entraîneur adjoint.



Couronné de succès avec différents clubs, il peut se targuer d’avoir accroché la montée avec Roulers, Mons, Charleroi, Westerlo et le White Star. Sa qualité de travail et ses valeurs font de Sadio Demba le candidat idéal pour officier en tant qu’entraîneur principal à l’AFC Tubize », a annoncé le club sur son site.