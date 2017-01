Obtention de la nouvelle carte biométrique : Le calvaire des sénégalais d’Italie

Les problèmes au niveau des commissions pour la demande de la nouvelle carte d'identité nationale biométrique s’étendent sur l’international. En Italie, la ville de bergamo à elle seule regroupe près de 12.000 résidents y compris les sans-papiers. Ici une seule commission y est installée. « Composée de trois personnes avec une machine d'enrôlement elle a dû laisser en rade plus de 11.000 citoyens sénégalais qui étaient venus Depuis 3h 00 du matin pour faire la queue, bravant un froid qui avait atteint -9 degrés » fulmine Emile Ndiaye du comité directeur de la délégation des sénégalais de l’extérieur de l’APR .Si dans cette ville la commission a fait 5 jours ce n’est pas le cas à Firenze(Florence) où l'autre commission, qui s'occupe du centre et sud, n’a fait que 2 jours de calendrier pour enrôler 257 personnes sur 6020. Ces sénégalais d’Italie qui déplorent le manque de matériels et de moyens des commissions, en veulent aussi au Consulat Général du Sénégal à Milan et l'ambassade à Rome qui se sont permis de faire un calendrier sans pour autant tenir compte des zones à forte densité ni des anciens points qui existaient depuis 2006 lors des inscriptions numériques. A Bergamo le Nord qui regroupe 74% de la communauté sénégalaise vivant en terre italienne est sous la tutelle du Consulat Général du Sénégal à Milan tandis que le centre et le Sud sont du ressort de l'Ambassade à Rome Mais aussi du Consulat Général De Napoli (Naples).



Le renforcement des commissions est promis dans de brefs délais, ces sénégalais d’Italie demandent un réaménagement immédiat des calendriers qui ne font actuellement que des mécontents. Pour Emile Ndiaye Ces commissions ont l'obligation d'aller dans toute zone ayant au moins 200 sénégalais. Ce qui est loin d’être le cas selon lui car elles se déplacent dans les zones de préférence de certains responsables institutionnels de l'Italie. « La petite ville de Vobarno qui fait partie de la province de Brescia en est la parfaite illustration .cette petite ville qui n'a que 145 sénégalais a pu figurer officieusement dans le calendrier pour la première fois sacrifiant ainsi la fameuse ville de Pontevico qui a vu les carabinieri(gendarmes)venir arrêter les enrôlements devant une forte affluence pour disputes ». Des villes comme Modena, qui est un bureau de vote Et centre d'inscription depuis 1998, Cremona, Cassano d'Adda, Pordenone et autres ne figurent pas dans le calendrier actuel du Nord tandis que d'autres Comme Mantova ont été ajoutées. Selon toujours Emile Ndiaye les calendriers peuvent être faits correctement. « Il suffit juste de diviser le nombre de résidents par 120 ou 140 Par rapport à la population de chaque zone sachant qu'une machine parvient à prendre entre 120/140 par jour. » avant de poursuivre « Nous interpellons le chef de l’état Macky sall sur ce qui se passe en Italie ainsi que son ministre de l’intérieur Abdoulaye Daouda Diallo pour qu’ils prennent leurs responsabilités » dixit Emile Ndiaye.