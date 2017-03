Objection Mr le Président! Clash verbal entre Niass et Barthelemy à l'assemblée

L’assemblée nationale était le théâtre d'affrontement verbal entre le Président Moustapha Niass et le député Barthélemy Diaz et c'est le premier ministre qui est à l'origine de cet échange verbal. En effet Mouhammad Boun Abdallah Dionne qui apportait des réponses sur la caisse d'avance s'est heurté à Barthelemy qui lui reproche de ne pas être au tribunal pour se permettre un tel discours. Une prise de parole à l’arrachée qui n'a pas plus au président Moustapha Niass qui le lui a fait savoir avant que Barthélemy ne quitte la salle.