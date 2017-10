Objectifs de Développement Durable (ODD) : Echange et concertation sur l’état des lieux et la prise en charge

Un atelier d’échange et de concertation sur l'état des lieux et la prise en charge des Objectifs de Développement Durable (ODD) s’est ouvert ce matin à l’initiative du Ministère de l’Environnement et du Développement durable. Il s’agira pendant ces deux jours de faire le point sur les résultats obtenus et les progrès accomplis suite aux efforts consentis. Selon Ramatoulaye Ndiaye Dieng, Secrétaire Général du ministère, les participants devront dégager des axes idoines permettant d’honorer les engagements de notre pays vis à vis de la communauté internationale.