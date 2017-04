Obélisque : Les jeunes de Fass/Gueule Tapée/Colobane disent non à la violence

La place de l'Obélisque, lieu mythique ayant servi à des séries de manifestations, fait souvent des victimes. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont même conduit à des morts d'homme. Les populations des quartiers alentour Fass, Gueule Tapée, Colobane, sont montées au créneau pour dire stop à ces bavures. Un appel lancé à l'endroit des politiciens et de la société civile. Eux qui en paient le plus lourd tribut comptent jouer aux sentinelles le 7 avril lors de la manifestation du mouvement Y'en a marre pour défendre leurs cités...