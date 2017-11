Obélisque : La société civile a manifesté contre l'esclavage en Lybie

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés ce vendredi à la Place de la Nation (Obélisque) pour dire leur "rejet de l'esclavage en Lybie". Des rappeurs et autres membres de la société civile ont dit "Non à toutes formes d'esclaves".



À tour de rôle sur un podium installé à l'Obélisque, droit de l'hommiste, politiciens, leaders de mouvements citoyens, entre autres ont affiché leur indignation en lien avec la persistance de l'esclavage en Libye. C’est la chaîne CNN qui en avait fait la révélation, dans un reportage. Affecté par ces révélations, la société civile sénégalaise n’est donc pas restée de marbre et a affiché son indignation face à ce fléau.