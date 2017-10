OVESEO organise un forum sur la gestion des eaux

En partenariat avec le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Pôle Développement Durable de l’OVSEO organise sa cinquième (5e) édition des rencontres «trimestriels» ; une série de rencontres thématiques initiée par l’Observatoire depuis 2016.



Ce forum a pour but de favoriser une mise en œuvre efficiente et durable des politiques publiques en matière de promotion de la GIRE au Sénégal. «Des recommandations fortes seront déclinées en plans d’action à l’issue de la rencontre, pour renforcer les projets et programmes pilotés par différentes structures spécialisées dans la planification et la gouvernance des ressources en eau », informe un communiqué parvenu à Pressafrik.



OVSEO est une organisation de veille stratégique proactive sur les bonnes pratiques de développement durable des organisations. Il travaille à la promotion en Afrique de solutions de développement durable dans les sphères politiques, économiques et sociales.







pressafrik.com