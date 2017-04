OUVERTURE DES SCELLÉS DANS L’AFFAIRE DES FAUX BILLETS PRÉSUMÉS : Thione Seck retourne au deuxième cabinet d’instruction

Selon nos informations, le chanteur Thione Ballago Seck sera aujourd’hui dans le bureau du juge du deuxième cabinet en charge de l’instruction de l’affaire de trafic présumé de faux billets qui lui avait valu une inculpation suivie d’une détention provisoire.

Le rendez-vous sera déterminant pour le lead-vocal du Raam Daan et pour cause, c’est l’un de ses conseils, Me Ousmane Sèye en l’occurrence, qui avait introduit une requête devant le juge pour l’ouverture des scellés transmis au parquet par la Section Recherches de Dakar chargée de l’enquête préliminaire.

L’avocat voulait être édifié sur la nature exacte des billets saisis par les gendarmes. S’agit-il de faux billets, billets noirs ou tout simplement de papiers ? On en saura plus dans les prochaines heures.

En effet, Me Ousmane Sèye a toujours refusé qu’on parle de trafic de faux billets dans cette affaire qui avait défrayé la chronique. Pour rappel, Thione Seck avait été interpellé après plusieurs semaines de filature par la Section Recherches qui avait auparavant intercepté son complice présumé Alaye Djiteye. Après plusieurs mois de détention préventive, le chanteur avait été libéré pour des raisons médicales.

Quant à son complice présumé, toutes les demandes de liberté provisoire qu’il a introduites auprès du juge, de la Chambre d’accusation et même de la Cour suprême ont été rejetées. Pour autant, l’instruction du dossier est dans son dernier tournant.