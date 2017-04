OUVERTURE DE LA PERMANENCE APR FANN/POINT-E/AMITIÉ : Les responsables de l'APR répondent à l'appel de Abdou Karim Fofana

Le directeur général du Patrimoine Bâti, Abdou Karim Fofana est aux anges. A l'ouverture de la permanence de l'APR de la commune de Fann/Point-E/Amitié, les responsables et ses camarades de Parti sont venus en masse répondre à l'appel de leur ami.

Parmi les responsables venus répondre à l'appel de Karim Fofana, on peut citer : Le ministre conseiller auprès du Président Mor Ngom, le ministre et porte-parole du Gouvernement Seydou Guèye, le ministre, Secrétaire d'Etat à la communication Yakham Mbaye, Moustapha Cissé Lo, le DG de SN-HLM Mamadou Kassé, la Directrice générale de l'agence nationale de la Case des Tout-petits et coordonnatrice nationale de la Cojer, Thérèse Fayé Diouf, la présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar Marieme Badiane, Aissatou Ndiaye, maire de Ndiaffate et membre du HCCT parmi tant d'autres responsables...

Tous ont loué le courage mais aussi le sérieux et la discipline de Karim Fofana et sa loyauté et sa volonté manifeste de faire triompher l'APR partout dans Dakar.