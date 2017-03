OUSMANE TANOR DIENG, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PS : « Respirer le parfum BBY est plus hygiénique que l’odeur nauséabonde des autres »

« Les socialistes comptent à partir de ce jour, jusqu’au 31 juillet, investir les espaces afin de faire gagner la confiance des milliers de Sénégalais qui pensent que respirer le parfum Benno Book Yakaar est plus hygiénique, que l’odeur nauséabonde des autres. »

C’est ce qu’a dit ce mercredi le Secrétaire général du Parti socialiste. « Sur demande du Secrétariat national et du Bureau politique, nous avons initié une Tournée pour remobiliser les militants, animer le parti et sensibiliser nos camarades dans la perspective des Législatives. Mais aussi leur faire part de la décision que nous avons prise de rester dans la coalition Benno Bokk Yakaar », a expliqué Ousmane Tanor Dieng, en tournée dans le fief du président du parti Rewmi, Idrissa Seck.

C’est pour cette raison, précise-t-il, qu’ils étaient à Mbour avant-hier, à Thiès hier, et comptent poursuivre dans les autres régions et départements afin de rencontrer leurs camarades et les chefs religieux. Sa délégation va se rendre dans les places publiques, au niveau des garages, recevoir les associations, aller convaincre, au-delà de leurs militants, pour leur faire savoir que la seule coalition gagnante, c’est Benno Bokk Yakaar.