OUSMANE TANOR DIENG : " L'analphabète d'aujourd'hui et de demain, c'est celui qui ne connait pas le numérique '

Venu prendre part au colloque sur '' le Développement et la Gouvernance des Territoires '' de l'Université Alioune Diop de Bambey et en présider la cérémonie d'ouverture, Ousmane Tanor Dieng a tenu à rappeler le rôle prépondérant que joue désormais le numérique dans l'émancipation des sociétés. Partant du fait que le Hcct, dont il est le Président est '' chargé de prodiguer des conseils au chef de l'État sur la décentralisation '', il se dira prêt à s'approprier les conclusions de la rencontre pour rendre plus efficiente son institution. Ousmane Tanor Dieng de conclure que '' l'analphabète est celui qui ne connait pas le numérique. ''