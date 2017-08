OUSMANE GUÈYE ( Maire de Médina Sabakh) : " Nous sommes pour un rééquilibrage des postes de responsabilité entre localités du Saloum et du Sénégal "

Mettant en avant les résultats engrangés par la coalition Benno Bokk Yakaar dans l'arrondissement de Médina Sabakh avec une victoire dans 25 des 26 lieux de vote soit 41 sur 46 bureaux de vote, Ousmane Guèye a jugé urgent de souhaiter du chef de l'État un meilleur rééquilibrage des postes de responsabilité entre localités du Saloum. Pour l'édile de la commune, Médina Sabakh a fini de prouver la légitimité de sa requête vu les excellents résultats obtenus lors des législatives dernières.



'' Médina Sabakh était l'enjeu électoral dans le département de Nioro à cause de​ la forte présence de l'opposition qui a choisi tous ses candidats à la députation dans cette localité. On savait qu'on devrait être en ballottage ici. Nous n'avons, finalement, perdu que de 14 voix à Payoba qui est un bastion de Khalifa Sall. Nous avons été à la hauteur des attentes pour avoir gagné ces élections législatives de Médina Sabakh dans sa totalité''. Ousmane Guèye de rappeler que sa commune souffre d'une carence de leaders politiques qui peuvent se prévaloir de poste de responsabilité quelconque.



'' Je suis la seule autorité nommée par le président de la République. Nous n'avons rien à part Ousmane Guèye qui est Pca. Nous souhaitons un rééquilibrage des postes de responsabilité. Médina Sabakh est leader en nombre d'inscrits, en nombre de population et par rapport aux enjeux des élections. '' Il bouclera son discours en annonçant une victoire éclatante du Chef de l'État en 2019. Ousmane Guèye déroulait un meeting dans son fief de Médina Sabakh.