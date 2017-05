ORKADIÉRÉ / SENSIBLE AUX DIFFICULTÉS DES POPULATIONS DU DIÉRY : ABDOU KARIM SALL S'ENGAGE !

En visite chez lui dans le Fouta depuis vendredi dernier, Abdou Karim SALL et ses accompagnants n'ont pas chômé ce dimanche. Mais alors, pas du tout !

Le DG de l'ARTP a en effet effectué une tournée dans plusieurs villages situés dans la zone du Diéry à quelques kilomètres sa localité d'origine. C'était en réalité des visites de courtoisie auprès de parents et proches.

De Wally Diala à Walél en passant par Polél Awloubé et Polél Diaoubé, partout, le politicien natif d'Orkadiéré a été chaleureusement accueilli par ses parents halpulars. Ces derniers étant tous heureux de recevoir, chez eux, un digne fils du terroir. Et on pouvait aisément lire ces sentiments de satisfaction et de fierté sur leurs visages.

Ainsi, pour leur rendre la monnaie de la pièce, Abdou Karim SALL a fait sur place des actions d'urgence à caractère social. Dans la foulée, il a pris quelques engagements pour soulager notamment les difficultés quotidiennes de ces populations.

Ces problèmes auxquels les villages visités par Abdou Karim SALL sont confrontés ont pour noms difficile accès à l'eau, absence de salles de classe adéquates et d'équipements scolaires suffisants, accès difficile dans la zone par les pistes, absence d'électricité dans plusieurs villages, entre autres.

Par ailleurs, le Coordinateur de l'APR/Mbao, mais cette fois-ci sous sa casquette politique, ne s'est pas fait prier pour appeler ses parents à se mobiliser pour donner au Président Macky SALL une majorité confortable à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives de juillet prochain.



Envoyé spécial de Dakar Actu à Orkadiéré.