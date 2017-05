ORDURES À TOUBA - La famille de Serigne Massamba dément Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly (Bokk Gis-Gis)

Dans sa tournée politique effectuée dans la cité religieuse en perspective aux élections législatives, le coordinateur de Bokk Gis-Gis à Touba a accusé le maire Abdou Lahad Kâ de saboter le magal de Serigne Massamba Mbacké en laissant prospérer les ordures au quartier Mbal, fief de la famille religieuse. Une sortie qui a soulevé un tollé au sein de ladite famille. C'est ainsi que le Khalife a dépêché Serigne Mouhamed Lamine Mbacké Ibn Serigne Mahmadan Mbacké pour apporter un démenti au lieutenant de Pape Diop à Touba. '' Ce qu'il a dit à travers la presse ne reflète pas la réalité et ne nous engage pas. Nous tenons à dénoncer l'acte qu'il a posé et souhaitons qu'il présente ses excuses. La mairie a toujours respecté ses engagements et nous n'avons jamais été confrontés à des problèmes d'ordures. ''



Omar Ndiaye Angloma dénoncera ce qu'il considère comme un acharnement de la part du jeune Mbacké-Mbacké à l'encontre du maire. '' Abdou Lahad Kâ est maire par la volonté du Khalife. Le caractère excellent de son travail est attesté par des audits. Par conséquent, ces allégations sont fausses '. Modou Fall ''Yoobal'' de renchérir pour dire que '' dans toutes les communes du monde, les ordures ne se ramassent pas les weekends. ''