OR / ABDOUL MBAYE RÉPOND À ALY NGOUILLE NDIAYE : " Il sera interrogé par le FBI et je serais témoin "

Interrogé sur un rapport qui l'aurait épinglé au sujet d'une société aurifère qui aurait eu 30 tonnes d'or, Abdoul Mbaye s'en prend au ministre de l'Industrie et des Mines Aly Ngouille Ndiaye.

Selon Abdoul Mbaye : "le ministre là, je l'ai connu jeune, mais je ne savais pas qu'il allait mentir de cette façon et en plus, devant les caméras de télévisions sénégalaises. Il a dit la vérité sur une partie et il a menti sur tout le reste. Il a dit vrai parce qu'en tant qu'investisseur Sénégalais, j'avais pris des actions dans une société aurifère. Je n'étais pas Premier ministre. J'étais banquier et j'avais les moyens pour investir. Depuis j'ai quitté cette société et d'ailleurs, vous voyez, il ne cite pas la société pour cause, s'il l'avait citée, les journalistes seraient allés voir si cette société est en activité ou pas. Ce que je peux vous dire c'est qu'au moment où je quittais, la société n'était pas en activité et aujourd'hui encore, elle n'est pas en activité. Pour les 30 tonnes d'or, on attend qu'il prouve leur exportation, mais aussi qu'il prouve les sommes entrées dans mes poches. Je crois qu'il est en train de perdre son calme et sa sérénité parce que désormais c'est le FBI qui va l'interroger sur ce qui s'est passé sur le pétrole et sur le gaz. Tout le monde sait, et cela a fait l'objet d'un courrier que j'ai adressé au président de la République, ce qu'il a présenté au conseil des ministres et au président de la République, est un rapport frauduleux concernant les attributions des périmètres de Cayar Profond et Saint-Louis Profond. Qu'il se prépare à faire face au FBI pour expliquer pourquoi dans son rapport il y a des éléments frauduleux pour en faire profiter à Frank Timis. Je serais témoin parce que j'ai signé."