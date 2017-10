OM : Bouna Sarr admiratif de Florian Thauvin

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis 2015, Bouna Sarr cherche toujours une place de titulaire indiscutable, malgré plus de soixante matches disputés avec le club phocéen. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ailier droit franco-guinéen a évoqué le joueur qui l’impressionne le plus... Florian Thauvin.

« Il est parti à Newcastle, il était au fond du trou. L’image qui m’a le plus marqué, c’est à Rennes (2-5, le 18 mars 2016). Il prend une bouteille dans le dos, ne se démonte pas, marque cinq minutes après. Quand on voit où il en est aujourd’hui, comment il est aimé des supporters... il a beaucoup de mérite. Je le respecte encore davantage », a indiqué Sarr.