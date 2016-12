OBAMA VEUT FOURGUER 18 DÉTENUS DE GUANTANAMO À DES PAYS TIERS : Le Sénégal va-t-il encore servir de réceptacle?

L'une des dernières décisions majeures que le président Obama a prises est de fermer, comme il l'avait promis, le camp de Guantanamo. Le président américain reste ainsi confronté à un casse tête : comment recaser les 18 détenus qui restent à des pays tiers comme le Sénégal qui avait accepté de recevoir deux anciens détenus.



L'on se rappelle qu'en avril dernier le Sénégal donnait son accord pour accueillir deux détenus Libyens jusqu'à alors détenus à Guantanamo. Il s'agissait d'Omar Khalif Mohammed Abu Baker Mahjour Umar, 45 ans et Salem Abdul Salem Ghereby, 55 ans.



Omar Khalif était soupçonné d’avoir aidé à reconstruire des camps d’Al-Qaida après leur destruction par des bombardements américains en 1998, et avait été identifié comme un formateur en armes et explosifs. Salem Abdul Salem Ghereby, lui, avait fréquenté plusieurs camps d’entraînement d’Al-Qaida et reçu une formation aux explosifs dispensée par un expert du réseau islamiste.



Le gouvernement sénégalais a géré dans le secret le plus absolu cette opération d’accueil d'anciens détenus envoyés par Obama. D'ailleurs jusqu'à ce jour et malgré la perspicacité de nos radars, nous ne disposons d'aucune information fiable sur ces deux libyens. Le Sénégal de Macky Sall fera-t-il un cadeau de Noël à Obama pour l'aider à sortir la tête haute de la Maison blanche? Rien n'est moins sûr, même si le gouvernement américain publie toujours la liste des pays volontaires et les noms des détenus proposés. Dakaractu suit ce dossier et vous tiendra informés...