Noyade à Mboro : Un troisième corps repêché

Du nouveau sur le drame de Mboro. Un troisième corps a été repêché par les sapeurs-pompiers de Tivaouane après la noyade de 6 jeunes à la plage de Mboro. Il s’agit de la dépouille de Khadim Sock, élève en classe de Seconde S, au Lycée Serigne Ababacar Sy de Tivaouane. Les trois autres corps sont toujours recherchés indique « le quotidien».



Pour rappel, une excursion organisée jeudi dernier à Mboro par des jeunes de la capitale du Tidianisme a tourné au drame. En effet, six d’entre eux sont morts noyés à la plage de Mboro où ils s’étaient rendus pour une virée. Il y a eu un seul rescapé dans le groupe venu des quartiers HLM, Mbayène et Jappo de Tivaouane. Parmi les victimes dont une fille, figurent deux élèves du lycée Serigne Babacar Sy de la cité religieuse. Il s’agit respectivement de Khadim Sock, élève en classe de Seconde S et de Mansour Diakhaté, en classe de Première L. Nos informateurs renseignent qu’il était premier de sa classe avec une moyenne de 13/20. Un autre candidat au baccalauréat du nom de Pape Seyni Ndoye fait partie des noyés.