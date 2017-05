Nouvelle polémique pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo a beau s’être fendu de son 400e but en carrière avec le Real Madrid, entrant ainsi un peu plus dans les livres d’histoire du club madrilène, la presse barcelonaise n’a pas été tendre avec le buteur portugais, accusé d’être favorisé par les arbitres espagnols.

La raison ? Une soi-disant faute du quadruple Ballon d’Or sur Clément Lenglet, El Mundo Deportivo assurant que CR7 avait intentionnellement donné un coup à la nuque du défenseur tricolore et méritait donc un carton jaune pour cet acte d’antijeu. Un avertissement tout sauf anodin puisqu’il aurait privé le Portugais du déplacement périlleux du Real, mercredi, sur la pelouse du Celta Vigo. Et ce déplacement en Galice s’annonce capital dans la course au titre, les Madrilènes devant en effet ramener – au moins - le point du match nul pour reprendre la main sur le Barça à une journée de la fin du championnat.

De quoi sans doute expliquer la rancœur du quotidien catalan qui n’hésite pas à crier au complot, évoquant «des décisions scandaleuses». Si besoin, Cristiano Ronaldo pourra trouver du réconfort auprès de son entraîneur qui n’a pas manqué, lui, de saluer le but de son attaquant. "Que puis-je dire sur lui ? C’est vraiment un joueur à part. Son but en est une nouvelle illustration. Et dans les moments décisifs, il est toujours là", a en effet salué Zizou.