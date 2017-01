Nouveau clash entre Brad Pitt et Angelina Jolie

Car selon le site CelebsNow, la très belle quadragénaire vient tout juste de remonter sur ses grands chevaux. En cause, l'apparition surprise de son ex aux Golden Globes.



Il faut dire que, lors de son entrée sur scène, le bellâtre a été acclamé par la foule. Un soutien qui n'a pas plu à celle qui incarnait Lara Croft. Selon une source proche du couple, "Angie n'est pas contente de l'accueil que Brad a reçu lors de la cérémonie. Brad Pitt est tellement aimé par le tout Hollywood et elle a le sentiment que c'est l'inverse pour elle".



Dans cette affaire, les stars semblent donc avoir pris le parti de Brad, au grand dam d'Angelina.