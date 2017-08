Non-respect d’un arrêté préfectoral : Le sursis requis contre 7 jeunes du Pds

Une peine avec sursis a été requise à l'encontre de 7 jeunes du Pds, jugés pour violation d'un arrêté préfectoral et participation à un rassemblement non-autorisé. Il s’agit de Abdoulaye Diao, Mame Mbaye Diouf, Serigne Diouf, Joseph Niang, Sily Cissokho, Mamadou Sabaly et Yoro Dieng Guèye. Ils ont rejoint leurs cellules respectives, en attendant d’être édifiés sur leur sort, vendredi. Leurs avocats ont plaidé le renvoi des fins de la poursuite.

Selon l’accusation, les jeunes libéraux seraient mêlés à une manifestation non-autorisée, le 27 juillet dernier, en pleine campagne électorale. Le rassemblement, initié par Me Abdoulaye Wade, avait été dispersé à coup de grenades lacrymogènes...