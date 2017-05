Nigeria : plusieurs dizaines de lycéennes de Chibok libérées des mains de Boko Haram

C’est la fin de plus de trois ans de captivité. Au moins 80 lycéennes de Chibok ont été libérées des mains du groupe djihadiste nigérian Boko Haram samedi 6 mai, ont indiqué un ministre, des sources de sécurité et le père de deux filles.



« Je peux confirmer qu’elles ont été libérées », a déclaré un ministre à l’AFP sous couvert de l’anonymat, tandis qu’une source militaire a affirmé qu’« au moins 80 jeunes filles de Chibok » ont été amenées à Banki (nord-est du Nigeria). Enoch Mark, père de deux jeunes filles enlevées, a dit avoir été informé.



En octobre 2016, à la suite de négociations entre le gouvernement nigérian et le groupe extrémiste Boko Haram, vingt et une des jeunes femmes prisonnières des terroristes avaient été libérées, après trente mois de détention. Quelques semaines plus tard, une autre lycéenne avait été évacuée grâce à une opération militaire dans la forêt de Sambisa, au nord-est du pays. Sur les 276 lycéennes kidnappées en 2014, une centaine est toujours entre les mains des terroristes.