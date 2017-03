Nigeria: Le président Buhari de retour après 2 mois d'absence

Le président Muhammadu Buhari est rentré vendredi matin au Nigeria, après près de deux mois de "repos médical" en Grande-Bretagne ayant suscité des inquiétudes sur son état de santé.



M. Buhari est arrivé à 7h40 (06h40 GMT) à l'aéroport de Kaduna (nord) - l'aéroport de la capitale nigériane étant fermé depuis mercredi pour au moins six semaines pour travaux -, selon des images diffusées sur la télévision nationale et un photographe de l'AFP présent sur les lieux.



Le président portait une longue tunique haoussa noire et était d'apparence particulièrement frêle. De Kaduna, il a rejoint la capitale fédérale Abuja en hélicoptère.



Dans une vidéo postée sur le compte de la présidence nigériane du réseau social Périscope, on peut voir M. Buhari arriver sur un hélipad d'Abuja, accueilli par ses bras droits politiques, dont le vice-président Yemi Osinbajo et son porte-parole Garba Shehau.



Âgé de 74 ans, l'ancien général a quitté le Nigeria le 19 janvier, pour ce qui était à l'origine "ses congés annuels". Son séjour avait été prolongé jusqu'à une date indéterminée, les médecins lui ayant recommandé "une plus longue période de repos" après des "examens médicaux de routine", avait expliqué à la mi-février un porte-parole, Femi Adesina.