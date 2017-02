Nigeria : Hope, "l'enfant sorcier", est un miraculé

Il y a un an, Anja Ringgren Lovén, en mission humanitaire au Nigeria pour venir en aide aux enfants abandonnés postait sur Internet une photo qui allait faire le tour du monde. Le cliché montrait un petit garçon triste, le corps d’une maigreur extrême et le regard vide. Le but de cette Danoise était d’éveiller les consciences et récolter l’argent nécessaire pour prendre en charge ses soins médicaux. Lorsque Anja Ringgren Lovén a trouvé le garçonnet dans la rue, il était âgé de deux ans et venait d’être abandonné par sa famille, persuadée que l’enfant était un sorcier. «Des centaines d’enfants sont accusés de sorcellerie et nous avons vu certains d’entre eux être effrayés, torturés ou pire, morts.

Ces photos montrent pourquoi je me bats. Pourquoi j’ai vendu tout ce qui m’appartenait. Pourquoi je me suis installée sur ces terres fragiles», écrivait l’humanitaire sur le site de son association. «Nous devons, avec ce document, faire prendre conscience de la situation aux leaders de ce monde et nous intéresser à cette superstition au Nigeria», ajoutait-elle.



C’est le 30 janvier 2016 que la jeune femme a trouvé le petit garçon. «Et nous avons décidé de l’appeler HOPE (espoir, ndlr), parce qu’à cet instant précis, nous espérons tous qu’il survive», expliquait-elle. Pris en charge, le petit Hope a été hospitalisé afin notamment de pouvoir retirer les vers qu’il avait dans son estomac. Il a également reçu plusieurs transfusions sanguines. Il a pu continuer à être soigné et a recommencé à manger normalement grâce à de nombreux dons venus du monde entier.



Hope est enfin heureux



Un an plus tard, Anja Ringgren Lovén a donné des nouvelles de l’enfant. Comme il y a un an, elle a publié une photo de lui. Mais cette fois, c’est un petit garçon plein de vie qui apparaît. Dans sa tenue rouge, cartable sur le dos et baskets aux pieds, Hope semble enfin heureux. Il vit désormais avec 35 autres enfants dans un orphelinat tenu par Anja et son mari. Sur sa page Facebook, l’humanitaire poste régulièrement des photos et des vidéos des petits nigérians qui partagent à présent sa vie.

Parmi eux, Hope se montre tout sourire, le visage éclatant de bonheur. «L’une de nos missions est devenue virale, et aujourd’hui, cela fait exactement un an que le monde a découvert un petit garçon nommé Hope. Cette semaine, Hope débute l’école», a écrit Anja Ringgren Lovén sur son blog le 30 janvier dernier. Les jours suivants, elle postait des vidéos de lui en train de jouer avec un ami ou encore de danser, pouvant enfin profiter de la vie comme n’importe quel enfant de son âge.



Paris Match