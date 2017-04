Nigeria: 7 morts électrocutés lors de la transmission d'un match de foot

L'agence de presse nigériane, NAN, avance quant à elle un bilan de 30 morts.



L'accident est survenu jeudi soir alors que des supporters de Manchester United et d'Anderlecht s'étaient rassemblés dans la rue pour regarder à la télévision le quart de finale retour de l'Europa League, finalement remporté par les Mancuniens.



"Vers 22h00, un câble de haute tension leur est tombé dessus. Nous avons retrouvé les corps inanimés de 7 personnes", a déclaré la porte-parole de la police de l'État de Cross River, Irene Ugbo, ajoutant que 11 téléspectateurs avaient été conduits à l'hôpital, dont un dans un état critique.



La chute du câble a été causée par l'explosion d'un transformateur. Souffrant d'une grave crise énergétique depuis des décennies, le Nigeria s'alimente en courant grâce à des générateurs et des transformateurs privés.



Les morts par électrocution sont relativement fréquentes dans le pays, le système de distribution de l'électricité étant défaillant et peu entretenu par les autorités.



L'année dernière, entre janvier et octobre, plus de 100 personnes sont décédées par électrocution, et une soixantaine ont été grièvement blessées, selon Ibadan Electricity Distribution Company.