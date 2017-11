Niasse à Madické Niang : « Asseyez-vous !»

Il y a eu tout à l’heure une vive polémique à l’Assemblée nationale quand le député Déthié Fall a souhaité l’ajournement après que le rapporteur général a lu les conclusions de la commission ad hoc. Moustapha Niasse s’est opposé à cette requête. « Il y a eu quatre séances. Dans ce rapport, il y a beaucoup d’articles qui ont été violés. Il faut que Khalifa Sall soit entendu », a plaidé le vice-président de Rewmi. Niasse élève le ton et il s’ensuit un désordre indescriptible. Sur ces entrefaites, Aïda Mbodj monte au front et réitère que les droits de khalifa Sall ont été violés. Là aussi même réaction de Niasse, qui maintient mordicus qu’il n’y aura pas un débat contradictoire sur cette question et que, de tous les opposants présents dans l’hémicycle, seul Madické Niang avait droit à la parole en tant que membre de la commission ad hoc.

Seulement, au moment où le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie a voulu forcer le barrage pour s’adresser à l’assistance après que le ministre de la Justice a fait son speech, le président de l’Assemblée nationale a dit à Me Madické Niang : « Monsieur le Président Madické Niang, vous ne prendrez pas la parole si je ne vous la donne pas. C’est le règlement intérieur qui le permet. Asseyez-vous ! »