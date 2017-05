Niary Tally tenu en échec, Stade de Mbour remporte le derby familial

Le derbis de la petite cote a tourné à l’avantage du Stade de Mbour. Au stade caroline Faye, le Stade de Mbour n’a laissé aucune chance à Mbour PC (1-3) grâce à un doublé de Yaya Goudiaby (65e et 75e minute) et un but de Mouhamed Gueye (63e minute). Le seul but de Mbour PC a été inscrit par Benoit Toupane.

Toujours pour le compte de la 20e journée, au stade Demba Diop de Dakar, l’US Ouakam et Niary Tally ont fait match nul (1-1). Anthiou Sow avait ouvert le score à la 42e minute pour Ouakam. Une joie de courte durée, car les galactiques parviennent à égaliser à la 44e minute par Pape Fara Gaye.