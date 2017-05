Ngoundiane : Le Maire Mbaye Dione appuie les acteurs de la santé à hauteur de 37.5 millions Francs Cfa.

Après les postes de santé des villages de Ngoundiane Peye et de Diack qui avaient déjà reçu des ambulances de la part du Conseil municipal, celui de Mbourwaye a reçu une belle ambulance d'une valeur de 11 millions acquise par l'entremise de l'ONG Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI) dont Le Président est Monsieur Abdou Mbacké Ndao, par ailleurs maire de la Commune de Mbacké. Un deuxième véhicule tout neuf acquis au niveau d'un concessionnaire de la place à hauteur de 20 millions francs çfa a été remis à la population de cette localité pour servir de corbillard. Toutes les charges de fonctionnement (carburant et paiement du chauffeur) de ce corbillard seront supportées par le Conseil municipal et donc aucun frais ne sera payé par les personnes qui vont l'utiliser pour le transport de leur dépouille. En plus des deux véhicules, le Conseil municipal a alloué une subvention en espèces d'un montant de 6 500 000 francs dont 3 000 000 francs destinés aux 3 postes de santé pour la prise en charge de leurs factures d'électricité et d'eau et autres charges de fonctionnement et 3 500 000 francs pour appuyer la Mutuelle de santé de Ngoundiane dans la prise en charge de 2 000 nouveaux membres qui vont bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU). Cette cérémonie s'est déroulée devant une forte assistance dont majoritairement des femmes et des notables du village de Mbourwaye et en présence du Représentant de l'État, le Sous Préfet de Thiénaba, Mr Mamadou Bamba Fall, du Docteur Ba, représentant le Docteur Moustapha Barro, chef du District sanitaire de Khombole, de plusieurs ICP et responsables de comités de santé de Ngoundiane et du district de santé. Tous les intervenants ont salué ce geste du Maire qui est d'une grande portée et qui atteste que la santé est un des secteurs prioritaires du Conseil municipal. Il s'agit de Monsieur Cheikh Tine, chef du village de village de Mbourwaye, Madame Sokhna Sène, Présidente du comité de santé de Mbourwaye, Monsieur Pape Dramé, infirmier chef de poste de Mbourwaye, Monsieur Moussa Diouf, Président de la Mutuelle de santé de Ngoundiane, Docteur Ba, Représentant Le district sanitaire de Khombole et du Sous Préfet Bamba Fall. Ils ont tous reconnu les nombreux investissements que le Maire a eu à réaliser dans la mise en place d'infrastructures dans le domaine de la santé : constructions de postes et de cases de santé, de maternités, de logements de sages femmes, d'acquisition d'ambulances, de dotations des postes en mobilier de bureau et de matériels informatiques. Le volet fonctionnement n'est pas du tout en reste avec la dotation annuelle de médicaments à partir des fonds de dotation et de subvention en espèces pour les charges de fonctionnement des postes de santé et l'organisation annuelle d'une grande journée de consultations gratuites pour les femmes et les personnes du 3ème age, dotations mensuelles de carburant aux ambulances des 3 postes. Dans son allocution, le maire Mbaye Dione a tenu à remercier l'ensemble des acteurs de la santé du district et de la Commune et les a invités à préserver ces véhicules qui sont d'une grande utilité pour les citoyens de la commune et environnants. Quant à La Mutuelle de sante qui a enregistre en une année 5000 adhérents dont 2000 enrôlés grâce à la subvention 2016 d'un montant de 3500000 francs çfa, Le Maire a dit toute sa satisfaction pour ce résultat obtenu et d'avoir été l'un des premiers Maires du Senegal à appuyer concrètement cette initiative du President MacKy Sall de mettre en place le programme de La couverture maladie universelle (Cmu). Il a terminé son propos en rappelant que son projet le plus Cher pour sa commune demeure actuellement la construction du Hopital de niveau 1 ou centre de sante afin de soulager davantage les populations de la localité et environnants qui rencontrent d'énormes difficultés pour référer leurs malades vers les hôpitaux de Khombole, Thies ou Dakar. Pour cette doléance, il a demandé au Sous Prefet de bien vouloir accepter de la transmettre aux Autorités supérieurs de l'Etat. Dans sa réponse, Le Representant de l'Etat a transmis au Maire Mbaye Dione et à l'équipe municipale, toutes les félicitations de Madame Le Ministre de La sante et de l'action sociale. En effet, il rappelle que Ngoundiane constitue un modèle pour l'appropriation de la politique de Decentralisation que l'Etat a renforcé à travers l'Acte 3. Mieux le Maire Mbaye dione va meme au delà des prérogatives que la loi fixe aux collectives locales en réalisant des investissements substantiels dans le secteur de la sante et de l'éducation. Il a aussi magnifie le soutien conséquent apporté à La Mutuelle de sante et a invité les autres Maires à s'inspirer du modèle de ngoundiane. Il dit avoir note La doléance exprimée par Le Maire pour la construction d'un centre de sante et à pris l'engagement d'appuyer de projet auprès des autorités étatiques.