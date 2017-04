Neymar veut croire à une remontada: « Nous l’avons déjà fait une fois »

Dieu lui a donné la foi. Ce petit je ne sais quoi… Suspendu face à la Real Sociedad samedi lors de la victoire 3-2 du FC Barcelone en Liga, Neymar sera bien de la partie mercredi soir au Camp Nou pour tenter de renverser la Juventus Turin, qui s’était imposée 3-0 en quart de finale aller de la Ligue des champions, avec la manière.

Neymar : « Rien à perdre, beaucoup à gagner »

Dans un entretien accordé à la légende brésilienne Zico, pour Esporte Interativo, Neymar a fait part de son espoir de rééditer contre la Vieille Dame l’exploit réalisé face au PSG : « Nous devons croire que nous pouvons le faire, nous pouvons le faire. Nous l’avons déjà fait une fois, nous pouvons le faire une seconde fois », a-t-il martelé. « Je crois en cette équipe et en son potentiel. Nous n’avons presque rien à perdre et beaucoup à gagner. Il faudra rentrer sur le terrain pour tout donner et si tout se passe bien, une remontée est possible. »

Conscient sans doute que la défense et l’expérience de la Juventus ne sont pas comparables à celles du PSG, Neymar sait que la mission est presque impossible, mais compte sur un petit coup de pouce divin pour faire mentir les pronostiques et les statistiques : « Nous avions aussi 1% de chance de passer face au PSG, mais les 99% restants consistent à courir, avoir la foi et si Dieu le veut, les buts arriveront. »

Pas spécialement confiante jusque-là, la presse catalane ne manque pas de relayer ce lundi ces propos plein d’espoir de Neymar, s’appuyant aussi sur le doublé de Messi face aux Basques pour cultiver l’idée d’une folle remontada. L’espoir fait vivre, paraît-il.



Eurosport