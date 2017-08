Neymar, feu vert imminent ?

Le coup d'👁 et de 👟 de @neymarjr 👌 pic.twitter.com/teLYGHkaaf

Le Roudourou reste dans l’attente… Le stade guingampais, qui affiche déjà guichets fermés (17 000 places), n’est toujours pas assuré d’être le théâtre dimanche (21 heures), à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1, des grands débuts de Neymar en Ligue 1 sous le maillot du PSG. Si l’attaquant brésilien, rentré de son escapade tropézienne, a repris mercredi l’entraînement sous les ordres d’Unai Emery avec l’ensemble du groupe parisien (à l’exception de Bahebeck et Jese sur le départ), le club de la capitale reste toujours dans l’attente du fameux certificat international de transfert sans lequel à ce stade rien n’est possible. Mais qui pourrait enfin atterrir sur les bureaux du PSG ce jeudi, à la mi-journée, croit savoir France Inter.Un document, censé être fourni par la Fédération espagnole, signé par le Barça et transmis à la Fédération Française de football (FFF), qui fait toujours défaut… Le camouflet infligé au club catalan par ce transfert record pourrait bien dépasser le seul cadre barcelonais et inciter les instances espagnoles, solidaires, à traîner des pieds et à ralentir au maximum la procédure. Mercredi, la radio espagnole RAC1 indiquait que le blocage avait pour origine le Barça, décidé à n’accorder son paraphe qu’à la condition que ses comptes soient effectivement crédités des fameux 222 M€ de la clause libératoire de Neymar. Ce qui ne serait toujours pas le cas…Le bon de sortie devra avoir été transmis à la FFF avant samedi, minuit, pour permettre la présence de Neymar à Guingamp. Passé ce délai, la star pourra quoi qu’il arrive s’aligner lors de la 3e journée, au Parc, face à Toulouse… En effet, les textes assurent qu’un joueur est officiellement la propriété de son nouveau club quinze jours après l’officialisation de son transfert, avec ou sans certificat, grâce à un certificat temporaire.