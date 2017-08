Neymar célèbre son transfert record à Saint-Tropez

La superstar brésilienne Neymar, recrue phare du Paris SG, a été aperçue lundi avec plusieurs de ses proches sur une plage de Saint-Tropez, dans le sud de la France, par un photographe de l'AFP, alors qu'il attend l'autorisation de jouer en Ligue 1.



L'attaquant âgé de 25 ans a passé quatre ou cinq heures sur la plage "La Bagatelle" avant de monter à bord d'un zodiac avec sept de ses proches et gardes du corps, suivi d'un autre bateau transportant une dizaine de fêtards.



La petite troupe est montée à bord d'un yacht nommé "Ginevra" aux alentours de 20 heures locales (18H00 GMT). Selon Paris Match, le Brésilien était accompagné de sa clique: Alvaro Costa, Jô Amancio, son frère adoptif, Guilherme Pitta footballeur brésilien, Gustavo Almeida, un homme d'affaires qui gère notamment la carrière de Neymar et Gil Cebola, son photographe personnel.



Présenté à la presse vendredi, le joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR) est toujours en attente d'un Certificat international de transfert (CIT) pour pouvoir évoluer avec son nouveau club. La Fédération espagnole doit délivrer cette autorisation cette semaine