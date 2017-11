Neymar au Real Madrid? "J'ai déjà les meilleurs", dit Zidane

Sergio Ramos, capitaine du Real, avait alimenté les rumeurs ces derniers jours en déclarant dans une interview à la radio Cadena Ser qu'il ouvrirait volontiers la porte à une arrivée de la star brésilienne du Paris SG, transférée cet été pour 222 M EUR en provenance de Barcelone.



"Je suis aux côtés de mes joueurs et je pense seulement à ça. Que Neymar soit très bon, fort bien, mais pour le reste, j'ai déjà les meilleurs ici", a déclaré Zidane vendredi en conférence de presse. "Nous nous concentrons sur l'effectif que nous avons aujourd'hui. Le reste, le futur, on verra. (...) Nous, nous sommes là, avec nos joueurs, et nous pensons seulement à ça. Je ne vais pas parler d'un joueur qui n'est pas dans mon équipe. Je dis ça avec tout le respect du monde, parce que je respecte beaucoup ce joueur, qui est très bon", a-t-il ajouté.



Opération impossible



Après les déclarations de Ramos, le quotidien madrilène Marca a évoqué la semaine dernière plusieurs "clins d'oeil" récents de la part de Neymar à l'intention du Real, rappelant que le Brésilien avait failli signer à Madrid avant de finalement opter pour le Barça en 2013.



Marca souligne néanmoins que le club merengue "continue de considérer comme impossible" une opération qui pourrait lui coûter jusqu'à 500 M EUR entre indemnité de transfert et salaire, selon les calculs du journal. En rejoignant le Paris SG début août, Neymar est devenu le joueur le plus onéreux de l'histoire du football. Il a signé pour cinq ans, jusqu'en 2022.