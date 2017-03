Neymar a parié qu'il mettrait deux buts (au moins) face à Paris

Il a été l’un des premiers à assurer qu’une «remontada» était possible malgré la claque reçue au Parc des Princes lors du match aller (4-0). "S’il y a 1% de chance de le faire, on y croit à 99%", avait ainsi écrit Neymar sur son compte Instagram au lendemain de la faillite du Barça à Paris, avec une photo de lui pointant le doigt vers le ciel. Car les précédents en Coupes d’Europe en attestent: il faudra un miracle pour que les Blaugrana renversent la situation…



Pourtant, Neymar y croit toujours autant. Et même un peu plus si l’on se fie aux indiscrétions de Radio Barcelona. Le Brésilien serait à tel point confiant à l’idée de retrouver le PSG qu’il a parié avec ses coéquipiers qu’il allait inscrire au moins deux buts, mercredi ! Et les médias catalans de rappeler que Neymar parle en connaissance de cause puisqu’avec déjà cinq buts inscrits face à Paris, il est le meilleur marqueur de l’histoire des confrontations entre les deux clubs.



Son début de saison ne plaide pourtant pas pour lui. Si ses deux compères de la MSN, Lionel Messi et Luis Suarez, affichent déjà respectivement 38 et 26 buts à leur compteur, Neymar est à la traîne avec seulement 12 buts en 33 matches. Avec un seul et unique doublé à la clé, il y a six mois face au Sporting Gijon…