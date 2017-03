Nécrologie : Décès de Mass Diokhané, premier producteur de Youssou Ndour

Nous avons appris de source proche de sa famille, le décès survenu ce week end à Paris de Mass Diokhané. L’homme d’affaires, propriétaire du grand garage Touba Auto dans les années 80, a été le premier producteur de Youssou Ndour en 1981. Lorsqu'il a quitté l’Étoile de Dakar pour créer son propre groupe le Super Étoile, c’est Mass Diokhané qui, avec sa maison de production Touba Auto K7 a produit ses deux premiers albums dénommées Thiapa Thioly 1 et 2 qui ont lancé le roi du Mbalakh.

Mass Diokhané a aussi produit d'autres artistes dans les années 80, telles que Kiné Lam et Khar Mbaye Madiaga accompagnées par le Super Étoile de Youssou Ndour.

Mass Diokhané l’un des premiers sénégalais à s’investir dans le show biz et l’événementiel, vivait à Paris depuis près d’ une vingtaine d’années...