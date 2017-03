Ndoyène : Un enfant de 7 ans découvert le corps sanguinolent et inerte

Le corps de Mohamed DIOP âgé de seulement 7ans a été découvert jeudi 02 mars 2017 à Ndoyène dans le Département de Kébémer. La découverte a été faite par des enfants qui jouaient aux abords de ruines ayant servi de domicile à feu Sangoné SALL. Le corps de l’enfant enlevé par les sapeurs-pompiers, les premiers éléments de l’autopsie révèlent que l’enfant est mort d’hémorragie consécutive à des coups et blessures. Ses parents et notamment sa grand-mère qui avait en charge le petit, a révélé n’avoir plus eu de ses nouvelles depuis qu’il lui avait offert de la petite monnaie pour se payer des rafraichissements, informe « Louga Web medias »

La Gendarmerie a ouvert une enquête.