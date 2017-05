Ndoye, Kara, Diao Baldé, Konaté… Les Lions qui peuvent être titrés

FRANCE : Ndoye et Famara en finale contre PSG



Angers de Cheikh Ndoye, Famara Diédhiou et Issa Cissokho a réussi sa 2ème saison en Ligue 1 française en décrochant le maintien. À deux journées de la clôture du championnat, les Angevins comptent 8 points d’avance sur le premier relégable. Le capitaine Cheikh Ndoye et ses coéquipiers peuvent donc se concentrer sur la finale de la Coupe de France qui les opposera au Paris SG. Pour arriver à ce stade, la formation angevine a écarté de son chemin Granville (2-1), Caen (3-1), CA Bastia (1-0), Bordeaux (2-1) et Guingamp (2-0). Privé de finale depuis 1957, Angers a l’occasion de remporter le premier trophée majeur de son histoire. Mais cela risque de ne pas être facile. En effet, Angers croise le double vainqueur de la compétition. En plus, la formation parisienne détient le record de victoires a égalité avec Marseille (10 titres). Pour soulever la Coupe au soir du 27 mai prochain, Cheikh Ndoye, Famara Diédhiou et Issa Cissokho devront se surpasser.



BELGIQUE : Kara à une victoire du titre de champion



Après une première saison assez difficile Mbodj a réussi à prendre ses marques à Anderlecht. Titulaire indiscutable, le défenseur sénégalais a joué un grand rôle dans la conquête du titre de champion. Auteur de 27 matchs pour 4 buts inscrits, l’ancien pensionnaire de Diambars est tout prêt d’étoffer son palmarès en remportant le championnat. Premiers du tour principal, les Mauves n’ont pas baissé le rythme à l’occasion des play-offs. Avec 4 victoires, 3 nuls et une défaite, Anderlecht est solide leader avec 46 points, de plus que son dauphin Bruges avec qui il a fait match nul ce week-end. Une victoire lors de la prochaine journée suffit pour décrocher le titre de champion.



SUISSE : Konaté affronte Bâle en finale de la Coupe



Face à un Bâle insatiable et victorieux lors des 7 dernières éditions du championnat, Sion de Moussa Konaté et Birama Ndoye n’a rien pu faire. Cette année encore, le club de l’attaquant sénégalais est classé loin derriére son rival qui s’est assuré un 8ème titre de suite. Largué depuis un bail dans la course au titre, Sion concentre désormais toute son énergie sur la finale de la Coupe nationale. Moussa Konaté et ses coéquipiers vont encore en découdre avec Bâle qui compte réaliser le doublé championnat-coupe. Cette finale sera une revanche de l’édition 2015 qui avait vu Sion s’imposer largement sur le score de 3-0. Moussa Konaté avait alors été l’un des héros avec un but.



ITALIE : Keita Baldé en finale contre la Juve



Auteur d’une excellente saison, Diao Keita Baldé a fait trembler les filets à 14 reprises en Serie A. Grâce à ses performances, la Lazio a fait un pas important vers la qualification pour l’Europa League. Mieux, la formation romaine a l’opportunité de remporter un trophée en cette fin de saison, la Coupe d’Italie. Après avoir fait chuter le Genoa, l’lnter Milan et le grand rival AS Roma, Diao Keita Baldé et ses coéquipiers affrontent la Juventus en finale. Face au quintuple champion d’Italie en titre et double détenteur de la Coupe nationale, la Lazio pourra compter sur la forme de son attaquant sénégalais. Le jeune joueur de 22 ans a inscrit 7 buts lors des 4 dernières rencontres de son équipe dont un doublé contre l’AS Rome et un triplé face à Palerme.



TURQUIE : Demba Ba vers un retour gagnat



Alors que certains craignaient la fin de sa carrière après sa double fracture tibia-péroné survenue en juillet dernier, Demba Ba rejoue au foot. L’attaquant sénégalais a été prêté par le Shanghai Shenhua à Besiktas. L’ancien joueur de Chelsea et Newcastle a prouvé qu’il garde intacts ses talents de renard des surfaces. Auteur de son premier but de la saison le 30 avril dernier contre Istanbul BB (défaite 3-1), Demba Ba est bien parti pour remporter le titre de champion avec la formation stambouliote. Après 31 journées, Besiktas est leader avec 2 points d’avance sur son poursuivant, Basaksehir. À 3 journées de la fin de la saison, le club de l’attaquant sénégalais de 31 ans devra faire le plein de points pour éviter de se faire doubler.







Stades