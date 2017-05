Ndouloumadji : Les jeunes du village d’origine du Chef de l’Etat l’interpellent sur leur mal vivre

Les jeunes du village de Ndouloumadji, d’où est originaire le Chef de l’Etat Macky Sall, dans une déclaration l'ont interpellé sur leur mal vivre, notamment le chômage qui gangrène la jeunesse.



« Constatant le manque criard d’emploi auquel les jeunes sont confrontés. Nous, jeunes de Ndouloumadji, sommes réunis pour déplorer et dénoncer ce manque d’emploi, une jeunesse désœuvrée, et le manque d’accompagnement dans cette crise. Malgré les efforts consentis par le pouvoir, la jeunesse de Ndouloumadji est laissée à son sort », lit-on sur leur note.

Ils poursuivent en notant que le développement, au-delà de l’aspect économique et financier, s’appuie nécessairement et plus fondamentalement sur les ressources humaines et plus précisément sur la jeunesse.

« Sur environ 250 000 emplois créés depuis 2012, le constat reste le même, aucun pour la jeunesse de nos deux localités. Le nombre de jeunes chômeurs fait un peu plus que les deux tiers de la population de NDOULOUMADJI et cette situation touche toute la communauté directement ou indirectement» révèlent-ils.

Aussi ils interpellent directement le président Macky Sall pour lui demander de considérer leurs doléances et leur cri du cœur.