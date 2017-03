Ndouloumadji Founébé : le Palais de Macky Sall au cœur du Fouta

Une route qui jouxte la RN2 à hauteur de Sédo éclairée de lampadaires installés des deux cotés sur pratiquement une distance de 4 km mène tout droit vers le petit palais du prince (la résidence de Macky Sall). La route ceinture la maison du Président peinte aux couleurs rose et blanche. C’est un véritable bijou, qui orne le décor dans cette contrée aride du Sénégal offrant de l’extérieur un paysage pittoresque. Cette bâtisse est à quelques encablures des deux villages jumeaux (Founébé et Dembé).



La villa de Macky Sall est déjà accueillante. Sur place, des flics surveillent déjà le Petit palais niché dans cette région du Nord. En attendant, les visites et les prises de photos sont interdites, mais nous sommes parvenus à vous avoir quelques clichés pour vous faire découvrir la villa du chef de l’Etat installée au cœur du Fouta.



Laviesenegalaise.com