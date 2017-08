Ndoukhoura-Méouane : Un bus se renverse et fait 3 morts et 5 blessés graves

Un bus en provenance de Ngaye Mékhé s’est renversé et faisant 3 morts et 5 blessés près du village de Ndoukhoura dans la commune de Méouane. Le bus rempli de passagers et de marchandises a connu une crevaison alors qu’il roulait à vive allure. Il s’est renversé occasionnant la mort du conducteur et deux autres passagers...