Navétanes à Saint-Louis : Division au sein du mouvement Associatif, le Préfet du Département ferme le stade Mawade Wade

A travers un arrêté préfectoral, le préfet du département de Saint-Louis a pris la ferme décision de fermer le stade Mawade Wade de Médina Courses, du faubourg de Sor. Une décision qui intervient à la suite d’une rencontre tenue dans les locaux de la préfecture, entre les responsables de l’Odcav et frange dissidente de cette nouvelle organisation. Il convient de rappeler que tout est parti d’une divergence entre les équipes dirigeantes de ces deux Odcav. Le camp du président légitime Mamadou Bâ qui compte 129 Asc dont 12 zones n’a pas accepté de s’asseoir avec l’autre camp autour d’une même table. Cet autre camp est dirigé Mor Sadio Samb et ne polarise que huit équipes. Le staff de Mamadou Bâ a préféré tout simplement boudé cette réunion avant de quitter la salle. Cette séance de travail avec le préfet avait pour objectif majeur d’arrondir les angles, d’aplanir toutes les difficultés, en vue d’avoir la programmation idéale des compétitions. Le point d’achoppement réside dans le fait que le camp de Mamadou Bâ ait déjà pris la décision de programmer ses compétitions pour le mois d’août, ce que le Préfet n’a pas accepté, arguant que la poire doit être coupée en deux. L’autorité administrative a donné deux jours aux protagonistes pour qu’ils harmonisent leurs positions et trouver des solutions consensuelles et adéquates à cet épineux problème de programmation des compétitions.