Navétane : Apothéose pour la Finale de la Coupe du Maire de Ngoundiane

La finale de la 4ème Édition de la Coupe du Maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, a été jouée ce samedi 25 Novembre au terrain municipal de ladite localité plein comme un œuf. En effet, pour cette finale qui constitue un grand derby entre deux équipes des villages frères de Pèye et Dior, les supporters n’ont pas lésiné sur les moyens pour assurer une grande mobilisation.De son côté, le conseil municipal a mis les gros moyens pour fêter sa jeunesse et le sport. Des coupes et récompenses d’une valeur de 3 millions ont été distribuées à l’ensemble des finalistes seniors et cadets sans oublier la subvention de 3 millions qui a été accordée à la Zone 10 B de Ngoundiane, bien avant le démarrage des navétanes.A l’arrivée, c’est l’équipe de Xan Fa Xan de Ngoundiane Pèye qui remporta la Coupe du Maire Mbaye Dione en battant l’ASC Nguinthe Mbaal de Dior sur le score d’un but à zéro.En lever de rideau, les cadets de Gooru Mbaam ont remporté aux tirs au but, la première édition de la Coupe Cadets devant Xan Fa Xan.Un autre fait marquant lors de cette finale a été la présence massive des Maires parmi lesquels on peut citer la forte délégation de l’AMS conduite par le Maire de Pikine Guinaw rail Abdoulaye Diop, par ailleurs Trésorier Général de l’AMS, Oumar Ba, Maire de Ndiop, Secrétaire Permanent de l’AMS, Madiagne Seck Maire de Gossas, tous représentant le Président Aliou Sall en voyage, Monsieur Talla Diagne, Maire de Thiénaba, Monsieur Djiby Thiaw Maire de Refane, Monsieur Aly Diadhiou Maire de Porokhane, Modou Diaw, Maire de Keur Mandogo, Daouda Diouf adjoint au Maire de ‭Keur Moussa et de nombreux autres élus locaux du département et de la région de Thiès, mais aussi des amis et camarades et parents du Maire Mbaye Dione.Tous les Maires qui ont pris la parole ont salué le leadership et la disponibilité du Maire Mbaye Dione qui est à l’écoute et au service de l’ensemble de ses collègues Maires et de ses administrés.Quant au parrain, il a vivement remercié ses invités de marque et la population de Ngoundiane pour la mobilisation exceptionnelle à l’occasion de la finale. Il a ensuite félicité le Président de la Zone 10.B de Ngoundiane, Monsieur Oumar Faye et l’ensemble de son équipe pour l’organisation des deux coupes qui ont fini en apothéose. De vives félicitations ont été également adressées aux Asc de Xan Fa Xan et Gooru Mbaam vainqueurs des deux coupes et des encouragements à l’Asc Nguinthe Mbaal qui n’a pas démérité.Le Maire a terminé son allocution en demandant à l’Etat du Sénégal de les aider à achever le stade par la construction d’une tribune digne des ambitions des sportifs de la Commune. Mieux il s’est engagé à construire dans ce stade, une pelouse gazonnée et desprojecteurs sur le budget de la Commune.