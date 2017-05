Naples : Kalidou Koulibaly marque contre la Fiorentina (Naples 4-1 Fiorentina)

Kalidou Koulibaly a ouvert le score à la 8e minute de jeu. Lorenzo (36e) et Dries Mertens (57e et 64e) ont inscrit les 3e et 4e but du club italien.



Pisté ces semaines par des clubs de la Premier League, Kouliblay est en train de terminer la saison en beauté. Il marque un but avant de rejoindre les lions du Sénégal en regroupement le 27 mai.



wiwsport