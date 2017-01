Naomi Campbell victime d'un vol avec violence à Paris

Trois mois après le vol dont Kim Kardashian a été victime à Paris, Naomi Campbell révèle qu'elle aussi a déjà été visée par des cambrioleurs dans la ville lumière. Dans une interview accordée à Wendy Williams Show cette semaine, Naomi se souvient de sa frayeur en novembre 2012.



Dès son arrivée à l'aéroport, elle sentait que les choses ne se passaient pas comme d'habitude: elle n'avait pas le même chauffeur et celui-ci gardait la vitre ouverte pendant le trajet malgré le temps frisquet. Arrivée chez son amie Azzedine Alaïa, Naomi se souvient avoir été "attaquée". "Un groupe m'avait suivie depuis l'aéroport. Ils ont ouvert la portière de mon côté et ont dit: 'Naomi, on va te tuer.' Je n'en ai jamais parlé publiquement. Je ne voulais pas. Je pense qu'il existe une photo de moi en chaise roulante datant de cette époque."



Les travailleurs de la boutique située en face de la maison où Naomi était attendue ont été très réactifs et ont pu empêcher le pire. Mais pour la top, c'est encore un souvenir "angoissant". Depuis lors, elle ne laisse plus jamais son sac avec ses papiers entre les mains de n'importe qui. "J'ai eu beaucoup de sympathie pour Kim. J'ai détesté ceux qui disaient que l'histoire n'était pas vraie. C'est vrai, ça m'est arrivé et c'est arrivé à d'autres gens connus dont je ne peux pas citer les noms."