Naim Sliti, milieu Tunisien : « On a été plus fort que le Sénégal, mais eux ont été efficaces »

Le milieu de l’équipe de Lille (D1 française) Naim Sliti est d’avis que son équipe de la Tunisie a été plus forte que le Sénégal. Et que les occasions manquées ont fait la différence. « Les statistiques parlent d’elles-mêmes. On a eu 12 occasions franches, la Tunisie a été plus forte que le Sénégal. On a été meilleur qu’eux. Mais eux ont été efficaces », dira t-il.

« On savait qu‘ils étaient dangereux sur coup de pied arrêté. Maintenant c’est le football, on va se projeter sur l’Algérie et gagner ce match », ajoutera le joueur.