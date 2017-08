Nafissatou Thiam réalise un bon début d'heptathlon à Londres

C'est un bon départ pour l'athlète de 22 ans qui a couru seulement deux dixièmes moins vite que son record personnel. A Rio, l'an dernier, Thiam occupait la 12e place après cette première épreuve.



L'autre belge engagée dans cet heptathlon, Anne Maudens (20 ans), a pris la 6e place de la 1e série en 14.47. Elle est trentième et avant-dernière avec 913 points après cette première épreuve. Son record personnel est 14.14.



L'athlète la plus rapide de ce 100m haies a été la Néerlandaise Nadine Visser qui a couru en 12.85 (1147 points). L'Allemande Caroline Schäfer, une des principales adversaires de Thiam, a signé un chrono de 13.09 (1111 points) et occupe la troisième place provisoire.



L'heptathlon se poursuit ce samedi matin avec le saut en hauteur prévu à 12h30 puis avec le lancer du poids (20h) et le 200m (22h). Le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800m sont programmés dimanche.



Thiam accuse un retard de 30 points sur son record de Belgique.